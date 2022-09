Tot drieënhalf jaar cel voor mannen die woningoverval pleegden in De Pijp

Twee mannen van 33 en 37 die vorig jaar een gewapende woningoverval in De Pijp pleegden, moeten jaren de cel in. De 37-jarige man kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden opgelegd. De duur van de celstraf van de 33-jarige man is drie maanden langer: hij richtte bij de woningoverval een pistool op het slachtoffer.