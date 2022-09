'Shaver' Hans Boomsma op 74-jarige leeftijd overleden

Hans Boomsma, bekend als zanger van The Shavers, is afgelopen woensdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. De familie en de band laten weten dat hij vredig in zijn slaap is gestorven. Het overlijden van de zanger betekent ook het einde van de band.

Boomsma had al 40 jaar last van reuma. Vorig jaar lag hij zo'n drie maanden in het ziekenhuis en revalidatiecentra. Maar toen hij eindelijk naar huis mocht, bleek er nergens thuiszorg beschikbaar .

"De familie was erbij en we hebben zijn hand vast kunnen houden', zegt Jasper. Hij legt uit dat er door de slechte gezondheid van de zanger niet echt een doodsoorzaak aan te wijzen. "De artsen zeiden dat het als een kaartenhuis in elkaar viel."

"Hij is gelukkig, mooi en rustig weggegaan", vertelt zoon Jasper Boomsma aan NH Nieuws. Hoewel zijn vader al jaren ziek was, kwam het overlijden toch onverwacht. Dat maakt het voor de familie heel emotioneel.

Op 20 september kunnen fans afscheid nemen van de zanger. Zij zijn van 17.00 - 20.00 welkom in de kas aan de Jan Glijnisweg 46 A in Heerhugowaard. De uitvaart vindt plaats in besloten kring. Zoon Jasper vertelt dat er een grote groep familie en vrienden is die ervoor gaan zorgen dat het afscheid helemaal in zijn vaders stijl gebeurt. Ze hebben bijvoorbeeld zelf de kist gemaakt.

Laatste show

Boomsma, ook bekend al Johannes de Boom, richtte the Shavers in 1996 op met Theo de Jong en Cock de Jong. De laatste overleed in 2011 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

The Shavers bedanken alle fans voor de trouwe support en de herinneringen. Op 20 november spelen zij een laatste show ter ere van hun zanger. Op een later moment maakt de band meer bekend over de invulling van die avond in de Alkmaarse Victorie.