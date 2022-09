Andijkers geschrokken na uitslaande woningbrand, hond overleeft het niet

De buurt is geschrokken na de brand die gisteravond een woning aan de Andijkse Generaal de Wetlaan binnen een paar uur totaal verwoestte. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. De hond, die alleen in huis was, overleefde de brand niet. "Binnen 10 minuten stond het hele pand in de brand", zegt een overbuurman.

De brand ontstond vrijdagavond rond 20.00 uur door nog onbekende oorzaak. Veel buurtbewoners spreken van een explosie die aan het uitslaan van de vlammen voorafging. Een geschrokken buurvrouw vertelt hoe ook zij haar huis moest verlaten omdat de brand zich dreigde te verspreiden door de harde wind. "Ze zeiden dat de brand onder de pannen zat en toen dacht ik: oh jee, dan zijn wij straks ook aan de beurt", maar gelukkig mochten zij en haar man na een paar uur blauwbekken weer naar huis en bleef haar huis gespaard.

Quote "De buren hebben nog geprobeerd de hond te redden, maar dat is helaas niet gelukt" buurvrouw

Het huis waar de brand begon is totaal verwoest en zal gesloopt en herbouwd moeten worden. Ook het directe buurhuis is zwaar beschadigd en voorlopig niet bewoonbaar. Volgens buren hebben bewoners van beide huizen onderdak gevonden bij familie in de buurt. Een krantenbezorgster die ook in de buurt woont was er gisteravond bij: "Ik woon een paar straten verder en zag de zwarte rook, toen ben ik gaan kijken." Ze weet dat buren nog geprobeerd hebben de herdershond te bevrijden, maar het vuur greep zo snel om zich heen dat de reddingsactie mislukte.