Spoor van vernieling door Boesingheliede en Zwanenburg: tientallen auto's beschadigd

Voor tientallen auto-eigenaren uit Boesingheliede en Zwanenburg (Haarlemmermeer) is het weekend met een flinke domper begonnen. Hun auto's zijn vannacht beschadigd of opengebroken, en uit sommige wagens zijn ook persoonlijke eigendommen gestolen.

Hoeveel auto's exact zijn beschadigd of opengebroken, is nog niet bekend. "We verwachten vandaag en morgen nog meldingen en aangiftes binnen te krijgen", aldus een politiewoordvoerder. "We denken daarom na het weekend een completer beeld hebben."

Veel verschillende vernielingen gepleegd in en rond #Zwanenburg en de Schipholweg #boesingeliede heeft iemand iets gezien laat dit dan weten bij de politie. Via 09008844 of camerabeelden deel deze dan ook met ons. Aangifte via https://t.co/u3SAk2ERY9 @112meerlanden pic.twitter.com/7KUfnybmPs

Wijkagent Andy Knaap, die eerder vandaag over de vernielingen twitterde, laat NH Nieuws weten dat er aan de Schipholweg in Boesingheliede in ieder geval 25 auto's zijn vernield. De politiewoordvoerder bevestigt dat aantal.

Nog niemand opgepakt

"We zijn vannacht ook bezig geweest met een vernieling van en een inbraak in een auto in Zwanenburg", gaat de woordvoerder verder. Die auto stond geparkeerd aan de Kerkhoflaan. "We vermoeden dat daar ook meerdere vernielingen zijn gepleegd, maar we hebben geen daders aangetroffen."

Een aan de Kerkhoflaan gevestigde autodealer vertelt dat hij vanochtend van een buurman hoorde dat ook zijn spiegel was omgeklapt. Zijn auto's zijn voor zover bekend geen doelwit geweest. "Maar ik ga zo nog even kijken."

Verband

Over de aard van de vernielingen is nog niets bekend, al is op de foto van wijkagent Knaap een ingeslagen ruit te zien. Omdat Boesingheliede en Zwanenburg naast elkaar liggen, houdt de politie rekening met een verband tussen de vernielingen in de twee plaatsen.