Tess gaat in Marker klederdracht de hele wereld over in boek van Britse fotograaf

De 25-jarige Tess Zondervan van Marken staat in klederdracht op de omslag van het nieuwste boek van de Britse fotograaf Jimmy Nelson. Hij werd wereldberoemd met zijn foto's van bedreigde inheemse volken waarvoor hij de hele wereld afreisde. Door corona zocht hij een onderwerp dichtbij en stortte zich als Brit op de Nederlandse klederdracht. Het boek Between the Sea & The Sky wordt vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam gepresenteerd in het bijzijn van 700 mensen in klederdracht uit heel Nederland.

Tess Zondervan is onlangs afgestudeerd als antropologe en is al jaren gefascineerd door de klederdracht op Marken. "Als ik klederdracht draag voel ik mij anders. Ik voel me dan een onderdeel van de geschiedenis en cultuur hier."

Ondertrouwjurk

Tess draagt een bruidsjurk. "Dit is de mooie jurk van de ondertrouw, tien dagen voor de bruiloft als je naar het gemeentehuis gaat om je trouwen te bevestigen. Op de bruiloft zelf draag je een zwarte jurk." Tess heeft geen idee waarom de echte trouwjurk zo sober en minder mooi is. Misschien omdat het huwelijk een serieuze zaak is?! In ieder geval staat Tess in deze kleurrijke vrolijke jurk op de omslag van het boek van Jimmy Nelson, samen met twee vriendinnen van Marken. De foto werd genomen vlakbij de vuurtoren, het Paard van Marken.

Tess was niet alleen fotomodel, ze heeft ook ruim 7 maanden aan de research van het boek gewerkt. "Dat was heel gaaf, want ik was al een bewonderaar van het werk van Jimmy Nielson. Het boek Before They Pass Away had ik bij een vriendinnetje thuis leren kennen en ik vond prachtig. En dat ik nou jaren later op de omslag sta is een enorme eer." En het werken voor het boek vond ze dan ook fantastisch. "Er staan zo'n 20 gemeenschappen in het boek en daarvoor heb ik veel interviews gedaan. Dat was heel leuk en ging ook vrij makkelijk omdat ik van Marken kom. Dan zeiden de mensen: 'O, dan weet je waar het over gaat'."

Groepsfoto

Met twee bussen vol vertrekken meer dan 100 Markers in klederdracht vanmiddag naar Amsterdam. Op het Museumplein komen ter ere van de boekpresentatie 700 mensen uit heel Nederland bijeen. Tegen de achtergrond van het Rijksmuseum wordt een spectaculaire foto gemaakt. Tess heeft er zin en ziet het als een mooie afronding van een uniek project.