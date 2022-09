'Amalia woont niet in Amsterdams studentenhuis vanwege dreiging uit criminele circuit'

Politie en Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen over de veiligheidssituatie van prinses Amalia en premier Mark Rutte. Dat schrijft De Telegraaf op basis van bronnen binnen politie en justitie.

Uit nieuwe informatie zou blijken dat kopstukken uit het criminele circuit het op hen hebben gemunt. In afwachting van verder onderzoek woont prinses Amalia niet in haar studentenhuis in Amsterdam.

Beveiligingsmaatregelen zijn volgens de krant aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag.

Prinses Amalia begon twee weken geleden aan haar studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).