'Lil' Kleine betrokken bij conflict in club Air'

De medewerker zegt tegen de krant dat de beveiliging van de club ingreep. De groepen die ruzie met elkaar hadden zijn gescheiden en een voor een uit de club gezet. De advocaat van Lil' Kleine zegt dat de rapper in de club werd 'lastiggevallen'. Vervolgens is hij door een beveiliger naar zijn auto begeleid en vertrokken.

Blauwbrug

Een aantal uur later vond er op de de Blauwbrug, vlakbij club Air, een volgens de politie 'extreem zware mishandeling' plaats. Een man werd door een groep mannen tegen zijn hoofd getrapt en ook nog van zijn Rolex-horloge beroofd. Dat gebeurde volgens de politie vermoedelijk vanwege een ruzie die eerder op de avond in een horecagelegenheid plaatsvond.

Een politiewoordvoerder wil niet zeggen of met de horecagelegenheid club Air bedoeld wordt. De woordvoerder wil ook niet zeggen of Lil' Kleine op een of andere manier betrokken was.

Niet betrokken

De advocaat zegt tegen Het Parool dat de rapper niets weet over een mishandeling op de Blauwbrug. " Jorik is niet betrokken bij wat zich daarna buiten de club heeft afgespeeld en heeft daar ook geen weet van. Wij zijn niet bekend met een aangifte.”

De Amsterdamse rapper kreeg eerder 120 uur taakstraf voor een mishandeling in een andere club in de stad in 2019. Ook zat hij eerder dit jaar in voorarrest op verdenking van mishandeling van zijn vriendin Jamie Vaes.