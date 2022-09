Woning geraakt door kogel in Amsterdam-Zuidoost

Een woning aan het Veenendaalplein in Amsterdam-Zuidoost is vanavond beschoten. Het raam is geraakt door een kogel.

Rond 19.30 uur werd er op straat geschoten. Voor zover nu bekend is daarbij niemand gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of de woning bewust onder vuur is genomen, of dat het om een verdwaalde kogel ging.

De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek.