Wegpiraat met behangmes bedreigt gezin in Oudkarspel

In een online gepubliceerde dashcamvideo is te zien hoe een bestuurder van een witte bus in Oudkarspel een gevaarlijke inhaalactie doet en vervolgens de automobilisten achter hem bedreigt. De politie laat aan NH Nieuws weten geen onderzoek te starten.

Te zien is hoe op de Voorburggracht, een fietsstraat waar je 30 kilometer per uur mag rijden, een auto met een dashcam toeterend wordt ingehaald door een duidelijk veel harder rijdende witte bus.

Midden op de weg stapt een man met een langwerpig mes uit de bus. Zeer waarschijnlijk gaat het om een behangmes. Hij loopt een paar meter, zeer dreigend, richting de auto met het gezin met de dashcam. Dan draait hij zich om, stapt weer in en scheurt weg.

De politie laat aan NH Nieuws weten op de hoogte te zijn van de beelden, maar geen onderzoek te beginnen. "Verkeersovertredingen kunnen wij op basis hiervan niet beboeten. Ook is er geen aangifte gedaan en is er vanuit de video te weinig zichtbaar voor een strafbaar feit. Het is daarom ook niet ambtshalve te vervolgen. Op dit moment hebben wij dus geen verdere aanleiding om hier verder onderzoek naar in te stellen", aldus een woordvoerder.

Aan diezelfde Voorburggracht in Oudkarspel, bijna op exact dezelfde plek, gebeurde bijna een jaar geleden nog een groot ongeluk: een bestuurder van een bestelbus reed te snel en met drank op een groep jongeren uit het dorp aan. Eén overleed later aan zijn verwondingen.