Woningen Dichterswijk gesloopt: "Ik vind dat het gisteren al had moeten gebeuren"

De bezem gaat door de Dichtersbuurt in Nieuw-West. Na een enquête hebben de bewoners van de oude huurhuisjes gekozen voor sloop en nieuwbouw van de wijk. Veel bewoners klagen al jaren over de staat van de huizen

De bewoners geven aan er fijn te wonen, maar hebben veel last van kou, tocht, vocht en geluidsoverlast. Voor sommige buurtbewoners kan het niet snel genoeg gebeuren. "Ik vind dat het gisteren al had mogen gebeuren", zegt een buurtbewoner. Een ander: "Mijn familie wil niet komen, ze vinden het te klein en vochtig in de winter."

Het zijn ingrijpende plannen voor de buurtbewoners. Alle huurders moeten hun huis uit, en kunnen zelf kiezen of ze terug willen of permanent ergens anders willen wonen. In beide gevallen komen ze in aanmerking voor verhuisvergoeding of met voorrang verhuizen binnen de regio Amsterdam.

Toch koos in een enquête van woningcorporaties Eigen Haard en Stadgenoot een ruime meerderheid voor volledige sloop van de buurt. De enquête was door 60% van de 400 bewoners ingevuld. De gemeente werkt samen met Eigen Haard en de bewoners aan het vernieuwingsplan.