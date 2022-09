Keukenbrand grijpt snel om zich heen en legt Andijkse woning volledig in de as

Een woning aan de Andijkse Generaal de Wetlaan is door een felle brand volledig verwoest. De brand begon rond 20.00 uur in de keuken van de woning en greep snel om zich heen. Meerdere bluswagens probeerden de vlammen te bestrijden.

