Met modelzee is modelbouwclub NZH Hobbyclub klaar voor open dag: "Hoop op verjonging"

Na een laatste check zijn ze er bij modelbouwvereniging NZH Hobbyclub klaar voor de open dag. Iedereen is morgen welkom om te kijken wat er gemaakt wordt, zoals gebouwen, auto's en natuurlijk treinen. "We hebben morgen zelfs een grote bak met water waar kinderen kunnen spelen met elektrische boten."

Bij de vereniging met zo'n zestig leden houdt het merendeel zich bezig met modeltreinen en alles wat daarmee samenhangt. Andere hobbyisten zijn volgens secretaris Peter Hogenstijn bezig met 3D-printen, het nabouwen van gebouwen of met computers en elektra.

"Het leuke van deze club is dat iedereen zijn hobby heeft. Ik vind elektronica leuk dus dan help ik met het aansturen van de treinen en zo versterken we elkaar", aldus Hogenstijn.

Verschillende clubs

Ze hebben in hun gezellige clubhuis dat vol met vervoersrelikwieën staat, meerdere grote kamers met zelfgebouwde steden en landschappen waar modeltreinen doorheen glijden.

NZH Hobbyclub is door de jaren heen ontstaan doordat verschillende clubs en modelgroepen zich hebben samengevoegd. De naam komt nog uit een tijd zonder internet toen de NZH de busvervoermaatschappij was in deze regio.

