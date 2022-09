Aparte rijbaan voor auto's, met aan beide kanten fietspaden als nieuw voorstel Emmalaan

Na onderzoek met zes varianten heeft het Texelse college van B en W als verbetering voor de veelbesproken Emmalaan in Den Burg gekozen voor een aparte rijbaan voor auto's, met aan weerszijden fietspaden. In 2020 werd de weg onder handen genomen, maar op de uitvoering (een weg die auto's en fietsers deelden) kwam veel kritiek.

De bedoeling was dat auto's achter de fietsers zouden blijven rijden, maar in de praktijk werd wel geprobeerd in te halen. "Dit is levensgevaarlijk", zo vertelde bewoner Han Lindeboom uit Den Burg in maart vorig jaar aan onze mediapartner Texelse Courant.

"Auto's, zelfs bestelbusjes, proberen voortdurend fietsers te passeren en daar is geen ruimte voor, zeker niet gezien de stoepranden aan de zijkanten." Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente bleek dat driekwart van de fietsers zich onveilig voelde op de Emmalaan.

Zes varianten

Er zijn zes fietspadvarianten bekeken en afgewogen door een onafhankelijk verkeerskundig bureau, gemeente en belanghebbende partijen. Zo is gekeken naar vrij liggende fietspaden of fietsstroken die aan de rijbaan verbonden zijn en een enkele of dubbele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer, laat de gemeente weten. Daaruit is uiteindelijk deze laatste variant gekomen. Ook onder andere de fietsersbond en de omliggende scholen zijn erin betrokken.

Het voorstel wordt op 26 oktober voorgelegd aan en besproken door de gemeenteraad.

Verkeersdrempels

Overigens wil het college dat niet alleen de straat weer wordt aangepast, maar dat ook tijdelijke maatregelen worden genomen om het veiliger te maken. Zo wil ze voorstellen om verkeersdrempels aan te leggen om zo de snelheid te minderen van het verkeer.