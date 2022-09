Een dorp vol dahlia's tijdens 90ste Floralia: "Is er nog tijd voor de bril van Scary Spice?"

"Dit is wel het belangrijkste feest voor het dorp", vertelt voorzitter Chantal Quaedvlieg van de Floraliavereniging Nieuwe Niedorp. "En het is helemaal speciaal omdat we het twee jaar lang niet konden vieren door corona. Je ziet de hele week al dat mensen de vlaggen ophangen en de tuinen versieren. Dan merk je dat het al meer gaat leven in het dorp."

De prikploeg van Jeroen Klaver is even buiten het dorp hard aan het werk aan een mozaïek met thema's en typische voorwerpen uit de jaren '90. Jeroen: "Het is altijd supergezellig. Ik doe al vijftien jaar mee met dezelfde vriendengroep. Ik kan me niet anders heugen, want ik ben in het hart van het dorp geboren aan de Dorpsstraat waar alle mozaïeken komen te staan."

Bril

Zaterdag en zondag is het dus volop feest in het dorp, met muziek, theater en natuurlijk alle bloemstukken en mozaïeken. Prikteam 'De Buurtjes' van voorzitter Chantal van de Floralia buigt zich over de Spice Girls. "Wat doen we met de bril van Scary Spice?" is de grote vraag, en "hebben we daar nog tijd voor?" Het resultaat is vandaag en morgen te zien tijdens het bloemenfeest van Nieuwe Niedorp. Chantal: "We hopen natuurlijk wel dat iedereen even een kijkje komt nemen in ons dorp."