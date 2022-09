Gemeente vangt extra asielzoekers op in twee sporthallen

Vanaf dit weekend worden er een week lang extra asielzoekers opgevangen in de stad. De

opvang zal plaatsvinden in sporthal Elzenhagen (65 plekken) en sporthal Zeeburg (65 plekken). Mogelijk komt daar het Botel in Noord met 120 plekken bij. Daarmee komt het totaal aantal plekken dan op 250.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen) laat weten dat staatssecretaris Eric van der Burg gisteren opnieuw een dringend beroep op hem heeft gedaan. "Ondanks dat Amsterdam al een groot aantal opvangvoorzieningen binnen de gemeentegrenzen aanbiedt, hebben wij besloten opnieuw te helpen omdat het onacceptabel is als er weer mensen buiten zouden moeten slapen." De uitvoering van de tijdelijke noodopvang is in handen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat zal zorgen voor dagbesteding, zorg en veiligheid. Er zullen in de sporthallen geen kinderen of alleenstaande minderjarigen worden opgevangen en er is met het Rijk afgesproken dat er geen personen met een bekend overlast-verleden worden opgevangen. Alternatieve locaties Groot Wassink zegt dat de gemeente snel moest handelen. Dat betekent wel dat sportclubs, scholen en andere huurders de komende week geen gebruik kunnen maken van de twee sporthallen. De gemeente heeft voor bijna alle sportclubs en scholen inmiddels wel een alternatieve locatie gevonden. Op dit moment worden op verschillende plekken in Amsterdam in totaal 2100 asielzoekers en statushouders opgevangen (exclusief de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne).

Huidige opvanglocaties A&O Hostel (850 plekken)

Marine Etablissement Amsterdam (250 plekken)

Tafelbergweg (100 plekken)

Kloveniersburgwal (100 plekken)

De Boelelaan (100 plekken)

AZC Willinklaan (700 plekken)

Begin oktober komen er 1000 plekken bij, op een cruiseschip dat bij de Coentunnel komt te liggen. Als er inderdaad plekken nodig zijn op het Botel voor een week, dan kan die periode eventueel kortdurend worden verlengd tot 1 oktober. Groot Wassink heeft een oproep aan andere gemeenten. "Er zijn gemeenten die nu niet of nauwelijks bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Dat is een onhoudbare situatie. Het kan niet zo zijn dat een minderheid van de gemeenten de problemen oplost. Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid."