↩️ Terugkijken: regenachtige Dam tot Damloop

De Dam tot Damloop is vanmorgen losbarsten. Na twee coronajaren renden weer tienduizenden deelnemers uit 53 landen vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam. Ondanks het matige weer was de sfeer in de hoofdstad goed. NH Nieuws was erbij. Bekijk hieronder de tocht hieronder terug.