Renee let niet alleen op haar eigen kleintjes: "We komen in een andere realiteit"

Dat torenhoge schulden ook iets positiefs kunnen brengen, weet Renee Lamboo als geen ander. Ze stond 40.000 euro rood, maar heeft haar schuld inmiddels afgelost, haar spaarrekening gespekt én een online platform over omgang met geld opgericht.

"Ik kom tegenwoordig alleen nog in een winkelcentrum als ik iets nodig heb", vertelt Renee in gesprek met presentator Astrid de Jong, die vandaag in het Vennepse winkelcentrum Symfonie het programma June tot Twaalf presenteerde. "Vroeger liep ik rond en dacht ik: wat ga ik kopen? Maar nu denk ik: dit wil ik kopen, dat ga ik bij die winkel doen, en daar ga ik naartoe. Dus heel anders dan vroeger."

De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. In de aanloop naar Prinsjesdag vraagt NH Nieuws zich af hoe Noord-Hollanders het hoofd boven water houden. Daarom waren we de afgelopen dagen in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep om te onderzoeken de afgekalfde koopkracht u raakt.

De tijd waarin Renee en haar man tienduizenden euro's schuld hadden, hebben ze verdrongen. "We hadden zoiets van: dat gaat ons niet gebeuren. Wel dus. We hadden een huis dat verkocht moest worden tijdens de kredietcrisis. Maar op een gegeven moment ging er bij ons een knop om: we hebben een prima inkomen, dus dit kunnen we aflossen." 'Zelfmedelijden weg' Zo gezegd, zo gedaan. "Toen we het gevoel hadden dat we er controle over konden krijgen, ging het zelfmedelijden ook een beetje weg, en werd het meer actie dan verdriet." Ze is naar eigen zeggen nog altijd 'niet stinkend rijk', maar verdient inmiddels een goede boterham met haar platform PorteRenee. Die boterham zal de komende tijd iets minder dik belegd zijn, want ook bij Renee hakt de energierekening er steeds dieper in. "Ik heb veel contact met volgers op Instagram, we delen heel veel bespaartips."

Toch blijft Renee realistisch: "Ik sprak gisteren een vrouw die ging van 180 euro naar 410 euro op haar energierekening. Dat ga je niet ineens teniet doen met een paar bespaartips." Echte spijt heeft de voormalig freelance journalist niet van haar keuzes, al krabt ze zich zo nu en dan achter haar oren. "Laatst zag ik op televisie een stel dat in Spanje een huisje zocht voor 40.000 euro. Toen dacht ik: dat had ik ook kunnen hebben. Maar dat gaat voorbij. Ik heb er veel van geleerd, en het heeft me veel gebracht." 'Begin bij het begin' Wie wil bezuinigen doet er goed aan 'te beginnen bij het begin', aldus Renee. "Kijken wat je nu uitgeeft. Dat vinden mensen een heel stomme tip, want dat vinden we spannend. Je moet onder ogen komen waar je geld nu naar toe gaat. Ga dat bijhouden. In een ouderwets boekje, of in een app." Wie zijn uitgaven onder elkaar zet, zal 'kosten tegenkomen waarvan je niet eens wist dat je ze betaalde', voorspelt Renee. "Je gaat kosten tegenkomen die veel hoger zijn dan je dacht, vaak boodschappen. Je gaat dingen tegenkomen die je dubbel hebt, verzekeringen bijvoorbeeld. Dat is al de eerste winst die je maakt. En van daaruit kun je gaan bekijken: oké, nu weet ik waarop ik kan besparen." Beetje boos Wat Renee wel merkt, is dat sommige mensen 'een beetje boos' worden als ze moeten gaan besparen. "We hebben er geen zin in. Een grote groep Nederlanders is gewend om alles te kunnen doen waar je zin in hebt. Sta je wat langer onder de douche, kost het allemaal niks. Maar nu komen we in een andere realiteit, waarin we wat reëlere prijzen gaan betalen." Ze vervolgt: "Producten die van de andere kant van de wereld kwamen, waren altijd heel goedkoop. Maar misschien gaan we nu denken: misschien moet ik groente en fruit uit Nederland in plaats van Brazilië halen, wat minder lang douchen. Dus misschien het gevoel dat je iets moet inleveren terwijl je dat niet wil, en dat je er niets aan kunt doen." Mensen die Renees tips al lang toepassen en nog meer willen besparen, krijgen het advies zich te verdiepen in technische zaken als de instellingen van de cv-ketel. Meestal wordt het water verwarmd tot 80 graden, maar 60 graden is ook goed." Luister de hele aflevering van June tot 12 hier terug.