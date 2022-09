Topdrukte bij hout- en pelletkachelverkopers houdt aan: "Onze verkoop is verdubbeld"

Het loopt nog altijd storm bij hout- en pelletkachelverkopers. Door de naar historische hoogten stijgende energieprijzen zit de verkoop van de alternatieve warmtebronnen al maanden in de lift, en dat blijkt structureel. Een belronde langs wat verkooppunten leert dat medewerkers soms niet eens tijd hebben om ons te woord te staan: "Sorry, we hebben het zo druk!", aldus één van de verkopers.

Pelletkachelhandel 'Passie voor pellets' in Wormer bevestigt het beeld dat het druk is. "We hebben nog nooit zo'n drukke zomer gehad", aldus eigenaar Suzanne Bakker. "Onze verkoop is verdubbeld." In de zaak is net een jong gezin met een kleine in de kinderwagen naar binnen gestapt. Ook zij zijn geschrokken van hun nieuwe termijnbedrag. "We gaan van tweehonderd- naar vierhonderd euro in de maand", aldus de man des huizes. "We willen daar op korte termijn iets aan gaan doen."

Overigens is het niet alleen de portemonnee die een rol speelt bij het gezin dat een moeder en dochter uit Oekraïne onderdak biedt. "Ik wil gewoon ook niet de oorlog van Poetin sponsoren." Ook verkoper Suzanne hoort de schrijnende verhalen van klanten in financiële nood. "Mensen met een AOW'tje die van vierhonderd- naar elfhonderd euro gaan in de maand. Dat is toch echt een groot probleem." Goedkoper alternatief Overigens zijn de prijsstijgingen ook aan de alternatieve warmtebronnen niet voorbijgegaan: de pellets, samengeperste houtkorrels die de brandstof vormen voor de kachels, zijn de afgelopen tijd fiks duurder geworden. Voor een zak van vijftien kilo betaal je nu twee keer zo veel. Toch loont het volgens Bakker nog altijd om over te stappen. "Bij een gemiddelde woning van zo'n veertig, vijftig vierkante meter kom je uit op zo'n negenhonderd euro stookkosten per jaar, bij een gemiddeld seizoen." Verschil tussen pellet- en houtkachel Overigens maakt Suzanne daarbij onderscheid tussen een hout- en een pelletkachel. De laatste geldt volgens haar als een stuk zuiniger en efficiënter. Iets dat wordt bevestigd door stichting Milieu Centraal. Volgens medewerker van de stichting Linda Nijenhuis is het een misverstand dat houtkachels goedkoper zouden zijn. "De verkoop van houtkachels neemt toe omdat mensen denken dat ze zo goedkoop kunnen stoken. Maar het is helemaal niet zo efficiënt; de warmte vliegt voor een groot deel via de schoorsteen het huis uit. Bij een houtkachel is dit twintig tot veertig procent."

Overigens is het de vraag of al die nieuwe hout- en pelletkachels niet tot meer rookoverlast bij de buren zullen leiden. Volgens verkoper Suzanne Bakker geeft een pelletkachel weliswaar uitstoot. "Maar dat is vooral even de eerste vier, vijf minuten", aldus Suzanne. "Daarna verdwijnt de rook. Ja, als je met je neus er boven gaat hangen, dan ruik je het." Pelleteigenaar Arnold van Delven, die even in de zaak is voor een nieuw rubbertje voor zijn exemplaar, zegt in het begin even te maken te hebben gehad met een klagende buren. "Kennelijk kwam er wat rook naar binnen via het raam van hun kleinkind", vertelt 'ie. "Maar ik heb toen de kachelpijp verhoogt en de klachten zijn over."