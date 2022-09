Kletsnatte Dam tot Damloop houdt harde kern vrijwilligers niet tegen

De Dam tot Damloop dreigt kletsnat en guur te worden. Zowel zaterdag als zondag doen wandelaars en hardlopers er goed aan een poncho mee te nemen en ook de honderden vrijwilligers zullen zich moeten wapenen tegen de elementen. Dit jaar was het moeilijk om genoeg extra handen te vinden, maar een harde kern houdt de boel -ondanks het weer- draaiende.

"Ik denk dat er door het slechte weer wel wat afmeldingen zullen zijn bij de lopers en de vrijwilligers", zegt Julia Mijnen van Le Champion. Eerder trok de organisatie aan de bel omdat het zeer moeilijk was om genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen.

"Het evenement heeft al drie jaar niet meer plaatsgevonden dus je merkt dat het niet meer in iedereens hoofd zit." Op dit moment komt de organisatie dertig vrijwilligers tekort, maar dat kan nog wel opgevangen worden.

Harde kern

"Er is een hele vaste club en er komen af en toe nieuwe vrijwilligers die blijven of gaan", zegt Diana Dykers. Ze is al vrijwilliger bij de Dam tot Dam sinds 2001. Vandaag staat ze met een handje vol anderen honderden lunchpakketten klaar te maken en T-shirts te sorteren. "De laatste jaren wordt het lastiger om vrijwilligers te werven, de evenementen worden steeds groter dus je hebt steeds meer nodig", aldus Dykers.

NH Nieuws doet zondag live verslag van de loop.