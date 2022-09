MS-patiënt Winston doet in rolstoel mee aan Dam tot Damloop: "Ik laat me nooit tegenhouden"

Hij deed vijf jaar geleden mee aan de Dam tot Damloop en wist vijf kilometer lopend af te leggen. Komend weekend doet MS-patiënt Winston Carrilho weer mee. In zijn rolstoel legt hij de langste afstand af: 42 kilometer. Na lang trainen is hij er klaar voor: "Zo lang ik maar voor 17.00 uur finish, anders val ik buiten de prijzen!"

Zondag vindt de loop voor renners plaats, maar zaterdag is het tijd voor de wandelaars. Winston leeft al lange tijd met de ziekte MS. "Ik heb lang geweigerd om in een rolstoel te gaan zitten, tot het moment dat ik echt geen keuze meer had." Toen hij meer dan vijf uur deed over een wandeling van vijf kilometer deed wist hij dat het genoeg was en dat hij niet meer zonder rolstoel kon.

"Ik ben heel trots op alles wat ik heb kunnen doen, en daar hoort de loop in 2017 ook bij." Naast die editie van de Dam tot Damloop liep hij ook andere parcours in Nederland. "Inmiddels kan ik niet meer lopen, maar daarom doe ik het nu rollend." Winston zit niet bij de pakken neer, maar staat vijf keer per week in de sportschool om te trainen.