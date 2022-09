Swim To Fight Cancer Haarlem afgelast vanwege explosie aan blauwalgen

Swim To Fight Cancer in Haarlem is afgelast. Zondag zouden zo'n 625 deelnemers meedoen aan de benefietactie, maar de waterkwaliteit in het Spaarne is te slecht om in te zwemmen. "Onze grootste vrees is werkelijkheid geworden", laat organisator Dick Kol weten aan NH Nieuws. Een deel van de festiviteiten rondom het evenement gaat nog wel door op land.