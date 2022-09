Veteraan Tom over vondst Sumanta: "Gelukkig niet gevonden op een plek waar wij zochten"

De vondst van de zwangere Sumanta komt hard binnen bij Tom Hippe (62) uit Amsterdam, die deel uitmaakt van het Veteranen Search Team (VST) dat verschillende keren naar haar lichaam zocht. Toch geeft het hem ook een stukje rust, want aan de jarenlange zoektocht is met het tragische nieuws een eind gekomen. "Zonder lichaam blijf je altijd een beetje hoop houden. Het boek kan eindelijk dicht."

Het Veteranen Search Team zocht op verschillende plekken naar Sumanta, maar de locatie waar Manodj B. de recherche naartoe leidde, werd nooit aangewezen als zoekgebied. "We zijn daar never nooit geweest, dus we hebben haar in elk geval niet gemist. Dat zou ik vreselijk vinden. Ergens ben ik 'blij' dat ze niet is gevonden op een plek waar we hebben gezocht", reageert Tom.

Na vier jaar onzekerheid is er een doorbraak in de zaak: de menselijke resten die dinsdag op een bedrijventerrein in Hoorn werden gevonden, zijn van Sumanta Bansi. Dat werd gisteren bekendgemaakt door het Nederlands Forensisch Instituut.

De politie organiseerde meerdere zoektochten in het Robbenoordbos bij Den Oever en in recreatiepark De Hulk bij Hoorn. Tom zocht drie keer mee naar Sumanta.

Speld in een hooiberg

"Het zijn intense zoektochten, waarin we afhankelijk zijn van aanwijzingen van de recherche. Na zo'n lange tijd zoek je naar bodemverstoringen. Het terrein van het Robbenoordbos was niet alleen ontoegankelijk, maar ook verschrikkelijk groot."

Bovendien was het erg koud en regende het. "In die omstandigheden is het zoeken naar een speld in een hooiberg, en kun je in het ergste geval iemand over het hoofd zien of een spoor missen."

Geen spoor

Bij recreatiepark de Hulk waren de weersomstandigheden een stuk behulpzamer, maar ook die zoektocht leverde geen spoor van Sumanta op. "Het liefst hadden we haar natuurlijk toen gevonden", zegt hij terugblikkend op die dag. "Als je iemand niet vindt, geeft dat toch een onbevredigend gevoel. Je blijft jezelf afvragen waar die persoon is gebleven. Is er sprake van een tragisch einde of heeft iemand toch het vliegtuig gepakt om van de radar te verdwijnen?"

