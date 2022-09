Joost Deen over het gemis van de supermarkt: "Het voelde als één familie"

Het is een jaar geleden dat Deen zijn eerste winkels sloot, nadat het bedrijf was verkocht aan drie andere supermarktketens. Maar wat is er na een jaar nog over van de herinneringen aan dit West-Friese bedrijf? NH Nieuws kijkt deze week elke dag terug naar de verdwenen supermarkt. Vandaag met Joost Deen, oud-directeur marketing en formule.

"Ik wist dat het zou komen, dat ze de Deen enorm zouden missen", reageert Joost na het zien van de vele reacties op Facebook van West-Friezen die de winkel na een jaar nog altijd missen. "Maar we stonden als familiebedrijf van bijna negentig jaar oud op een kruispunt, en dan kun je linksaf of rechtsaf," vertelt Joost over het besluit om te stoppen. "Bij oudere familiebedrijven moet je constant de drive vinden om door te gaan, terwijl de wereld om je heen in een rap tempo verandert. Mensen vergeten dat oudere familiebedrijven een heel ander DNA hebben dan een jong bedrijf." Dus was daar vorig jaar de overname van drie andere supermarktketens en verdween de Deen voorgoed uit het straatbeeld. Het bedrijf dat ooit door de opa en oma van Joost begon aan de Koepoortsweg in Hoorn en uitgroeide tot een groot supermarktconcern. Emotionele band "Omdat we al bijna negentig jaar bestonden, was de emotionele band met de Deen sterk." Volgens Joost zijn mensen gewoontedieren. Ze zijn gewend aan hun vaste loopje. "Mensen komen gemiddeld drie tot vier keer per week in de supermarkt. Daar heb je veel, ook fysieke, binding mee. Ze kennen de mensen die er werken, hebben er zelf gewerkt of hebben er kinderen rondlopen."

Het is niet leuk om te lezen dat de klanten nu de Deen missen, gaat hij verder. "Hopelijk kunnen ze hun draai in de nieuwe winkels uiteindelijk vinden. Ik weet dat het switchen van een supermarkt even tijd nodig heeft." Niet alleen de West-Fries mist de winkel die zijn opa en oma ooit begonnen. Ook Joost mist het: "De warmte in de winkels vond ik altijd heel erg mooi. Net als de loyaliteit van de medewerkers en plezierige sfeer die er hing." Warmte en plezierige sfeer De plezierige sfeer was één van de speerpunten van het bedrijf. "Het klantvriendelijke zat in de genen van de Deen." Maar daar is de afgelopen tien jaar ook veel in geïnvesteerd. "We hadden een programma, dat heette 'Blij bij Deen'. Dat kwam erop neer dat je plezier moet maken met je collega's, voor de juiste houding zorgt, elkaar inspireert maar ook plezier maakt met de klant. Wees niet bang om fouten te maken, maar verras de klant op een positieve manier." Iets wat het bedrijf heel normaal vond om te doen. Maar, zegt Joost: "We zien nu dat die vriendelijke sfeer heel erg wordt gemist." Die sfeer voelde niet alleen de klant, maar ook de collega's onderling en het gehele bedrijf. "Het was weliswaar een familiebedrijf van de familie Deen, maar ook voor de mensen die er werkten, voelden het als één familie. En dat was wel een héél mooi gevoel." Artikel gaat verder onder de foto.

Als Joost om een dierbare herinnering van het bedrijf wordt gevraagd, zegt hij gelijk het 75-jubileum in de Efteling. Als hij eraan terug denkt, wordt hij emotioneel. "We hadden de hele Efteling afgehuurd voor alle medewerkers en hun familie. En het was zo bijzonder om te zien hoe iedereen met elkaar gezellig door het park liep en praatte. Veel mensen kenden elkaar ook." Het boek dicht De laatste maanden bij de Deen waren hectisch. Alle winkels sloten één voor één en werden omgebouwd tot een andere supermarkt. "Ik heb gezien dat al die winkels in een sneltreinvaart zijn omgebouwd, ik vond dat heel knap", aldus Joost. "Daarnaast hebben we geprobeerd iedereen zo goed mogelijk achter te laten. En dat kan natuurlijk nooit voor de volle honderd procent. Maar er is een hele prestatie geleverd, door zowel onze mensen van HR, als die van de andere organisaties." Sinds 31 december is het hoofdstuk van de Deen écht afgesloten. Na de sluiting moest ook Joost even 'ontdenen'. "Dat herken ik heel sterk. Het was een intensieve business, met moordende concurrentie. Daar moet je ook van loskomen, van de druk die er elke week is." Joost kijkt met mooie herinneringen terug op de tijd bij de Deen: "Ik heb altijd met heel veel plezier bij de Deen gewerkt. Het was een heel bijzondere tijd." En welk product hij nu het meeste mist? "De West-Friese achterham. Die vond ik heerlijk en kan ik nu nergens meer vinden."