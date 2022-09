De Peiling: de helmplicht voor snorfietsen moet worden teruggedraaid.

Heb je een blauw kentekenplaatje, dan moet je per 1 januari 2023 een helm opzetten, anders riskeer je een boete. Artsen zijn blij met het besluit en hopen op minder verkeersongevallen, maar een deel van de snorfietsbestuurders noemt het een aanslag op hun vrijheid. Wat vind jij, is de helmplicht terecht of betutteling?

De helmplicht voor snorfietsen is eerder dit jaar een feit geworden na een oproep van een groep artsen aan de Tweede Kamer. De invoering van de helmplicht moet het aantal verkeersdoden en -gewonden gaan verminderen.

En dat is hard nodig, vindt een grote groep artsen. Zeer regelmatig zien ze patiënten voorbijkomen met zeer ernstig hersenletsel door een snorfiets- of brommerongeluk. In totaal zijn er ruim 800.000 snorfietsen in Nederland.



Hersenletsel

Veel van de bestuurders zijn nog jong en beseffen soms niet wat de consequenties kunnen zijn van hun keuzes. Als je door een ongeluk hersenletsel oploopt, heb je vaak levenslang schade. De helm zou soelaas moeten bieden. De kans op dodelijk hoofdletsel neemt na het dragen van een helm af met maar liefst 71 procent.

Petitie

De snorfietsgebruikers komen in opstand tegen dit 'paniekerig terug proberen te dringen van ongevallen op de weg'. Ze vinden dat er veel ergere problemen zijn dan het blauwe kenteken zonder helmplicht en denken ook dat veel mensen de dupe worden van de wet. Ze zijn een petitie gestart om de beslissing terug te draaien, die is hier te vinden. Inmiddels is de petitie zo'n 34.000 keer getekend.

Waar ligt de grens?

Het dragen van een helm bij een 25 kilometer per uur snorfiets/snorscooter is straks dus verplicht. Dit is dezelfde maximumsnelheid als die van de elektrische fiets. Mensen vragen zich nu dan ook terecht af, wordt het dragen van een helm dan ook verplicht op de e-bike? Want, waar ligt de grens?

Daar valt nog niets over te zeggen, maar wel is duidelijk dat vooral senioren vinden dat de veiligheid die een helm met zich meebrengt belangrijker is dan het feit dat een helm soms onhandig, te warm of oncomfortabel kan zijn. Dat komt misschien ook omdat in 2021 zo'n 59 procent van alle fietsdoden 70 jaar of ouder.



Wat vind jij? Is deze nieuwe wetgeving terecht, of zijn belangrijkere verkeerszaken onderbelicht en is dit besluit betuttelend?