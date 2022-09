Natuurlijk Noord-Holland: Chinese akkerdistel gevonden in Alkmaarse wijk Het Rak

In een plantsoen in Alkmaar is een bijzondere plant ontdekt: het is een akkerdistel die uit China komt. De Weverstraat in de Alkmaarse wijk Het Rak is de enige plek in heel Nederland waar de plant groeit, voor zover bekend. Plantenkenner Theo Baas is deze week de gids van Natuurlijk Noord-Holland en hij is de ontdekker van de Chinese akkerdistel. Maar hij ziet veel meer bijzondere planten in zijn eigen wijkje.

Het plantsoen aan de Weverstraat in Alkmaar met de bijzondere distels - NH Nieuws/Stephan Roest

Op het eerste gezicht zien de distels er uit zoals alle distels er uit zien: lange stelen, bladeren met stekels en paarse bloemen. Alleen een echte plantenkenner ziet dat ie toch net een klein beetje anders is dan de andere distels. De ruimte tussen de bladeren is ietsjes groter, het blad net iets meer getand, details. Je moet wel hele goede plantenogen hebben om dat op te merken.

Bloemen van de Chinse akkerdistel in het Alkmaars plantsoen - NH Nieuws/Stephan Roest

Gelukkig woont Theo Baas in deze straat en Theo kijkt voortdurend naar planten. Tuinplanten, maar vooral ook naar 'onkruid'. "Die wilde planten winnen terrein op straat omdat er steeds minder geschoffeld wordt. Gelukkig, want er zitten geweldige planten tussen die heel belangrijk zijn voor onze insecten." We staan even stil bij een teunisbloem die met zijn gele bloemen opvalt. "De bloemen van de teunisbloem gaan open als het donker is. Daardoor profiteren vooral nachtvlinders van zijn stuifmeel en nectar. Vroeger, toen al het onkruid in de straat werd bestreden, vond je die alleen in de duinen. Maar nu ook hier!"

Natuurlijk NH - NH Nieuws

Maar hoe komt die Chinese distel nou in de Alkmaarse plantsoen? Theo: "Eén van de minuscule zaadjes zal wel zijn meegekomen met iemand die in China op bezoek is geweest. Je zet in China even je tas in de berm van de weg, of je loop door het gras en hup: daar kleeft een pluisje aan je schoenveter of rugzak en een week later komt ie weer los als je bijna thuis bent van de reis en waait ie het plantsoen in. Zo gaan die dingen."