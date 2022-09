1.800 'mogelijke besmettingen' met asbest in vijf jaar tijd bij Tata • Code geel voor harde wind, windkracht 6 in IJmuiden

In vijf jaar tijd zijn er bij Tata Steel 1.825 mensen mogelijk in aanraking gekomen met de kankerverwekkende stof asbest. Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag.

Op het terrein zijn volgens de zegsman geen open asbestplaatsen meer, maar op veel plaatsen zit de stof in 'muren, schilden en motoren'. Het bedrijf houdt in een verplichte asbestregistratie bij waar de stof in het terrein verborgen zit. Hoewel werknemers die registratie moeten controleren voor zij aan reparaties en dergelijke beginnen, gaat het toch af en toe mis, met een hoog aantal mogelijke besmettingen tot gevolg.

"Ten eerste: elk incident is er één te veel", meldt een zegsman. Maar het totale aantal werknemers dat misschien met de gevaarlijke stof in aanraking is gekomen, ligt lager dan het genoemde getal van 1.825, zegt hij.

"We registreren heel conservatief", zegt de woordvoerder. Na elk incident waarbij asbest vrijkomt, noteert Tata Steel iedereen die in de ruimte aanwezig is, 'hoe klein of groot die ruimte ook is'.

Dubbelingen

"Het kan zijn dat mensen die meegeteld worden in de registratie heel ver weg hebben gestaan en de kans dat zij ermee in aanraking gekomen heel klein." Ook zitten er dubbelingen in het getal, mensen die bij meer dan één van de 35 incidenten sinds 2017 in de ruimte zijn geweest. Hoeveel dat er zijn, kan Tata Steel om privacy-redenen niet zeggen.

Iemand die slechts sporadisch is blootgesteld aan asbest, kan er al er ziek van worden, zei asbestspecialist Michel Duikersloot eerder tegen NH Nieuws.

"Net zoals bij roken. De één krijgt longkanker en de ander niet. Het ligt net aan je lichaam. Bij sommige mensen is één contactmoment al genoeg, bij de ander treedt er pas schade op na maanden dagelijkse blootstelling aan asbest."