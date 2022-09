Zoektocht naar gediscrimineerde moslimstudente Uilenstede loopt dood

Website de Kanttekening bracht vorige week het verhaal van de Eindhovense Ilhame el Messaoui. Na de bezichtiging van haar nieuwe studentenetage op Uilenstede zou zij van haar toekomstige medebewoners te horen hebben gekregen niet welkom te zijn. Andere eetgewoonten en angst voor radicaliserende jongeren waren redenen die werden aangevoerd in het app-bericht.

Ophef

Het bericht veroorzaakte veel ophef op sociale media en website de Kanttekening wist haar via Facebook te benaderen. Ook was de zaak ondertussen bij DUWO neergelegd. Hier werd meteen een onderzoek gestart.

De betreffende studente blijkt echter na contact met de Kanttekening onbenaderbaar. DUWO heeft via vele wegen geprobeerd contact met haar te leggen. Bij deze zoektocht bleek in ieder geval dat El Messaoui bij zowel DUWO als de VU niet in de systemen staat. Speurderswerk op andere manieren strandde ook. "Het lijkt er vooralsnog op dat deze studente alleen bekend is op Facebook", stelt DUWO.

Fakemail

De kans dat er ooit contact komt met het slachtoffer lijkt uitgesloten. DUWO wil niet van een fake-account spreken naar vindt dat er in deze zaak alleen maar verliezers zijn. “Voor racisme en discriminatie is bij ons geen plaats. Iedere melding nemen wij altijd serieus en wordt meteen opgepakt.”

DUWO laat daarbij weten dat de zaak wel frustreert. “Zo is er rondom dit incident gisteren nog een fakemail uit onze naam rondgegaan op Facebook. Met die mail hebben wij absoluut niets te maken. We hopen dat de storm in ieder geval gaat liggen. En mocht de studente zich alsnog willen melden, dan is ze altijd welkom.”

Collegepartijen VVD, D66, PvdA en GVA stelden vorige week nog vragen aan het college naar aanleiding van deze zaak. Daarbij werd in ieder geval melding gemaakt dat het om een vermeende zaak ging. Tevens werd gevraagd naar het discriminatiebeleid van DUWO. “Zoals eerder gezegd. Daarvoor is bij ons geen plaats,” aldus de woordvoerder van studentenhuisvestingsorganisatie.