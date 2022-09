Vier Makkies voor de bios: buurtmunt van Amsterdam-Oost bestaat 10 jaar

De buurtmunt van Amsterdam-Oost bestaat tien jaar. Wie vrijwilligerswerk doet, zoals een buurtgenootje helpen met taalles of koken, kan een Makkie verdienen. Die kan je uitgeven bij lokale winkels, horeca of culturele instellingen. Inmiddels kun je in Oost op 42 plekken met de Makkie betalen.

Bij de Java Bookshop gaan er inmiddels gemiddeld zo'n twee Makkies per week over de toonbank. "In het begin kwamen mensen een beetje voorzichtig naar binnen, moesten een beetje wennen en vroegen of het echt wel mocht. Het is langzaam gegroeid", vertelt mede-eigenaar Sanne Fase.

De Makkie is te verdienen en uit te geven in de Indische Buurt, de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt. De bedoeling van de munt is om de kleinschalige economieën en vrijwilligerswerk te stimuleren en de saamhorigheid te vergroten.

Er zijn nu gemiddeld 15.000 Makkies in omloop en ongeveer 900 vrijwilligers zijn aangesloten bij vrijwilligersorganisaties waar je Makkies kan verdienen. Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer is enthousiast over de munt. "We willen de munt breder gaan inzetten in andere buurten in Oost en kijken of andere stadsdelen ook enthousiast zijn om het werken met de Makkie over te nemen", vertelt ze.

Malika Frindi verdient 32 Makkies per week als vrijwilliger bij de stichting Dappere Dames. "Het is juist heel belangrijk voor deze buurt. Er is heel veel armoede. En er gaat nog veel armoede komen. Dat hadden we gezien met corona en nu komt de volgende battle weer. De Makkie kan daar echt bij helpen", vertelt ze.