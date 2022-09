Eerste tekenen van de herfst: code geel voor harde wind

Vanaf 12.00 uur vanmiddag is door het KNMI code geel afgekondigd vanwege harde windstoten. De waarschuwing geldt tot 12.00 uur morgenmiddag.

De komende dagen blijft het weer dus zo wisselvallig. In ieder geval tot het einde van het weekend kunnen we buien verwachten, daarna knapt het weer iets op.

Volgens weerman Ed Aldus, die vandaag Jan Visser vervangt op de radio. "Tot nu toe valt het wel mee met de neerslag, maar dat kan nog wel flink gaan oplopen de komende dagen. Vandaag een sterk wisselende hoeveelheid aan bewolking, dus ook af en toe zon, en er gaan buien vallen in de hele provincie. Naarmate de dag vordert worden de buien actiever, met kans op zware windstoten en onweer."

Het is de eerste echt 'herfstige' dag van het jaar. Naast harde windstoten worden er buien verwacht met onweer en hagel. Het KNMI verwacht windstoten tussen de 75 en 90 km per uur.

