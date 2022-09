Veerle en Nora van het VN-team bakken de lekkerste Café Noir: "Daar zijn we trots op"

De originele machine waarmee de Café Noir is gemaakt, is de nieuwste aanwinst van de Verkade Experience in het Zaans Museum. En om dat te vieren werd een bakwedstrijd georganiseerd wie de lekkerste Café Noir kan maken. Tot hun grote verbazing won het VN-team van Veerle en Nora want er ging tijdens het bakken nogal wat mis.

De Café Noir is al 100 jaar oud en werd tientallen jaren met de hand gemaakt. Het smeren van het bruine glazuurlaagje op het biscuitje was secuur en tijdrovend werk. Alleen al daarom was het een duur koekje tot 1956. Maar toen kwam de machine: "Dat was een heel revolutionaar apparaat", vertelt de 80-jarige Tom Verkade, een nazaat van de familie, "waarmee je perfect dat laagje erop kon maken." Er waren er in totaal vijf van en omdat er tegenwoordig in Nederland geen Café Noirs meer worden gemaakt, is de machine met pensioen.

Best Lekker

Zes duo's uit de Zaanstreek doen mee met de bakwedstijd. Allemaal meisjes die van bakken houden. Sommigen proeven de Café Noir voor het eerst. "Ik vind het best een lekker koekje", zegt Veerle die met vriendin Nora het VN-team vormt. Een vrolijk bijdehand duo dat hoopt op tijd een koekje af te hebben. Het is even schrikken als hun glazen kom van tafel valt en in duizend stukjes op de vloer ligt. Maar niemand is geraakt en het deeg was er al uit. Het is een race tegen de klok, net zoals in het populaire programma Heel Holland Bakt. De winnaar van dit jaar Enzo Pérès-Labourdette loopt rond, adviseert en maakt de winnaar bekend, nadat hij blind de koekjes heeft geproefd.

En de winnaar is ...

Het lukt alle teams met prachtige namen als de Pink Ladies, de Tina Meiden, Konijnen Kontjes, Harare 4 en Bliksenstraal, hun Café Noir op tijd te presenteren. De spanning stijgt als enzo één voor één een koekje proeft. Tussendoor neemt hij een slokje water om objectief te blijven. En dan komt de winnaar uit de bus. "Team 5 omdat het een lekker luchtig en toch krokant koekje is," zegt Enzo. Veerle en Nora slaken een kreet van verbazing. Nee, dit hadden ze toch niet verwacht want wat zat er allemaal tegen?. "Ze zaten te lang in de oven, en die tijdslimiet en de bak die viel. In allemaal stukjes," zeggen ze terwijl ze stralen van hun overwinning. "Wil je er ook een proeven?"', vraagt Veerle en geeft de verslagger een winnend koekje.