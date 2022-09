Verwarde man met mes overmeesterd door arrestatieteam in Amstelveen

Een arrestatieteam van de politie heeft gisterenavond aan de Jupiter in Middenhoven een man opgepakt. In de uren daarvoor werd de woning waarin de man zich ophield omsingeld door de politiemensen, die klaarstonden met getrokken tasers en een politiehond.

De politie laat weten dat voorzichtigheid was geboden omdat de man een mes bij zich had. Daarom werd er ook eerst onderhandelaars ingezet. Uiteindelijk werden zij bijgestaan door een speciaal team dat is gespecialiseerd in het aanhouden van mogelijk agressieve verdachten.

Relationele sfeer

Rond 17.30 uur kwam deze ondersteuningsgroep ter plaatse. De verdachte is korte tijd later aangehouden en naar een cellencomplex gebracht.

Volgens omstanders was er eerder vandaag een incident in de relationele sfeer met de opgepakte man. Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend.