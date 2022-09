Met Heinz Stuy terug naar de gloriedagen van Ajax: "Voel me meteen 10 jaar jonger"

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Ajax in een seizoen alles won wat er te wonnen viel: de competitie, de KNVB Beker, de Europacup, de Wereldbeker en de Europese Supercup. Om stil te staan bij dat legendarische seizoen is een foto-expositie ingericht op het Museumplein. Doelman Heinz Stuy (77) kwam kijken: "Ik krijg meteen zin om weer een balletje te trappen."

In het midden van de ruimte, achter een hekje, staat de originele Europacup I die na de gewonnen finale tegen Inter omhoog werd gehouden door Ajax. Onder de lat stond toen keeper Heinz Stuy: "Als ik die foto's bekijk word ik meteen tien jaar jonger en ik heb eigenlijk weer zin om een balletje te trappen. Maar dat gaat niet. Ik ben nu 77 jaar en ik ben al blij dat ik nog kan lopen", vertelt hij.

Stuy hield drie Europa Cup I finales achter elkaar zijn doel schoon en is de Ajax-keeper die het langst geen tegendoelpunten te verduren kreeg. "1082 minuten heb ik de nul gehouden." Of Pasveer dat record gaat evenaren? "Nou, als de verdediging niet zo speelt als tegen Liverpool, zie ik het nog best wel eens gebeuren", zegt Stuy.

Tranen

Op de foto's zijn de lachende gezichten van onder meer Cruijff en Suurbier te zien. "Het is natuurlijk een mooi gegeven, maar het stemt me ook een beetje droevig", vertelt Stuy. "Op veel foto's staan spelers die al overleden zijn. En dan krijg ik toch een beetje tranen in mijn ogen."



De expositie is tot en met 18 september te zien.