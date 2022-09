Alkmaarse docent Saadet in de race voor 'Leraar van het jaar': "Ontzettend tof"

Uit honderden aanmeldingen werden uiteindelijk 10 genomineerden per categorie geselecteerd. Na een selectieronde van de beroepsjury zijn er nu nog drie kanshebbers per categorie over.

Naast Saadet Ertas is er nog een genomineerde in de regio: Jennifer Ceelie van 't Baeken in Alkmaar maakt kans in de categorie primair onderwijs.

De grote dag is 5 oktober. Tijdens de Dag van de Leraar spreekt de vakjury met alle genomineerden en worden de prijzen uitgereikt door minister van Onderwijs Dennis Wiersma. Ertas zelf is al blij met een plaats in de top drie: "Voor mij is het al een eer om hieraan mee te doen. Ik ben al zover gekomen, dus ik vind dit ontzettend tof."