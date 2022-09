Dave en Michelle wonen noodgedwongen in Den Helder: "We hadden het liefst op Texel gebleven"

De 24-jarige Dave Huijsman en zijn vriendin Michelle van Bennekom (23), geboren en getogen Texelaars, hadden graag op Texel willen blijven wonen. Na een jarenlange zoektocht naar een geschikte woning op het eiland hebben ze uiteindelijk besloten om in Den Helder te gaan wonen. "We komen er gewoon niet tussen", zegt Dave.

Het kabinet wil dat gemeenten de helft van alle koop- en huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al in die gemeente wonen. Starters, zoals Dave en Michelle, kunnen vaak geen betaalbare woning vinden in hun eigen woonplaats, omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt overboden. Vaak door mensen van buiten. Ook senioren kunnen geen geschikt appartement vinden in hun eigen gemeente als ze willen doorstromen. Vandaar de wetswijziging die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Te laat

"Voor ons is dat net te laat", zegt Dave. "We hebben inmiddels een huis gekocht in Den Helder en zijn voorlopig ook van plan om hier te blijven. Natuurlijk hadden we het liefst op het eiland gebleven. We zijn allebei geboren en getogen op Texel, maar we komen er gewoon niet tussen. We werken ook nog eens op het eiland. Ik werk bij het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, red.) en Michelle is ergotherapeut bij een praktijk in Den Burg. Dat betekent dat we iedere dag op de boot zitten om naar ons werk te gaan."

Beide Texelaars zijn ruim drie jaar op zoek geweest naar een woning. "We waren echt fanatiek aan het zoeken. Ik denk dat we ongeveer vijftien woningen hebben bezichtigd en zeven serieuze biedingen hebben gedaan, zonder resultaat. Je weet dat je je dan niet al te veel moet verheugen op een goede afloop. Maar onbewust doe je dat toch en dan is het heel teleurstellend als je het niet geworden bent."