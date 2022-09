Zorgen om tijdelijke verkeersdrukte Ursem: "Het is wachten op het eerste ongeluk"

De Walingsdijk in Ursem als snelste route naar huis of werk, nu de N243 richting Alkmaar is afgesloten. Voor veel automobilisten een automatisme, maar de plotselinge verkeersdrukte veroorzaakt kopzorgen bij veel Ursemmers en de gemeente Koggenland.

Sinds een maand wordt de drukke provinciale weg gerenoveerd. Later wordt ook de weg tussen Middenbeemster en Hoorn nog aangepakt. Dat betekent omrijden de komende maanden.

Dat kan via de door de provincie Noord-Holland aangewezen route. Maar die alternatieve weg neemt lang niet iedereen. "De aangegeven omleiding tussen Hoorn en Alkmaar loopt via Heerhugowaard-Noord en dat is gevoelsmatig erg omrijden. Via Ursem is een paar minuten sneller. Dus dit viel te verwachten", zegt Bart Krijnen, wethouder van Koggenland.

De wethouder deelt de zorgen van Ursemmer Gerard Kuiper. Hij woont aan de Walingsdijk en ziet gevaarlijke situaties ontstaan, nu er – zeker tijdens de spitsuren – veel verkeer door het dorp rijdt. "Ook vrachtwagens en ander zwaar verkeer. Die horen helemaal niet op deze dijk te rijden."

Berm in gedrukt

Kuiper: "Op de dijk rijden veel auto's veel harder dan de 60 kilometer die is toegestaan. En ze halen hier in, omdat ze een eerder verloren minuutje willen inhalen. Dat is levensgevaarlijk, want hier fietsen ook wielrenners en rennen joggers. Zelf gebruikte ik veel de fiets, maar sinds ik twee keer de berm ben ingedrukt, pak ik de auto."

Wethouder Krijnen geeft aan dat de gemeente in een lastig parket zit, omdat ze in grote mate afhankelijk zijn van de wegbeheerder, in dit geval provincie Noord-Holland. "Het is niet onze weg en niet onze omleiding. Wij moeten zorgen dat het veilig is, maar zijn ook afhankelijk van andere partijen als het gaat om maatregelen." Wel heeft hij meerdere keren zijn zorgen geuit bij de provincie en is er overleg met gedeputeerde Jeroen Olthof.