Verlamde Bart wil naar WK Parasurfen: "Volgens artsen zou ik een kasplantje worden"

Artsen noemen Bart Beentjes (34) uit Limmen een wonder. Toen hij tien jaar geleden zwaargewond raakte bij een motorongeluk, waardoor hij drie weken in coma lag, werden familieleden al gewaarschuwd dat ze met het ergste rekening moesten houden. Maar Bart herstelde en ondanks zijn hersenletsel, waardoor hij halfzijdig verlamd is, ligt hij zo vaak mogelijk op een surfboard in zee. Zijn droom: wereldkampioen Parasurfen worden.

Drie weken lag de Limmenaar in coma en de artsen gaven hem weinig kans. Familieleden werden al bijeengeroepen om met het ergste rekening te houden. Wonder boven wonder werd hij toch wakker. "Artsen dachten dat ik een kasplantje zou worden en altijd bij mijn ouders zou moeten blijven wonen. Ik kon niet meer praten en ik had het niet eens door. Ik was er gewoon niet."

Van het hele ongeluk kan Bart zich niets meer herinneren. De gevolgen waren echter desastreus. "Ik heb alles gebroken wat ik kon breken. Mijn ruggenwervels en mijn ribben waren gebroken en mijn schouder was compleet verbrijzeld. Ook had ik meerdere hersenbloedingen. Ze hebben mijn schedel gelicht om de druk te verlagen. Die heeft nog weken in de vriezer van het ziekenhuis gelegen."

Het leven van Bart Beentjes werd tien jaar geleden compleet op z'n kop gezet. Onderweg naar zijn werk in Halfweg werd hij geschept door een onoplettende automobilist die zomaar uit het niets overstak. "Ik probeerde nog te remmen maar het was al te laat. Ik kwam op de motorkap en in plaats van te remmen gaf de automobilist gas en reed hij over me heen."

Maar een leven in een rolstoel zag Bart niet zitten. Hij wilde het niet accepteren en ging aan de slag. "Ik besefte dat ik er in ieder geval alles aan moest doen om mijn leven weer op te kunnen pakken. Het ging ook stapje voor stapje steeds beter. Het belangrijkste is dat je gelooft in jezelf. Ik ben inmiddels getrouwd en heb twee kinderen, dat is het mooiste. Artsen zeggen ook dat het een wonder is."

Waar lopen eerst nog het hoogst haalbare leek, is Bart al enkele jaren fanatiek aan het sporten. Het liefst ligt hij zo vaak mogelijk op een surfboard in de zee bij Castricum. Hij traint daar voor het WK Parasurfen dat in december in Pismo Beach in Californië wordt gehouden. "Als ik op het surfboard lig, vergeet ik even alles. Als je een mooie golf pakt, geeft dat een onwijze kick."

NH Nieuws was aanwezig bij een training van Bart bij het strand van Castricum, (bekijk hieronder de beelden, tekst loopt door onder de video)