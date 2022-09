Terugkijken: komt er een einde aan de chaos op Schiphol?

Baas van Schiphol Dick Benschop is opgestapt en de luchthaven snijdt nog verder in het aantal vluchten. Is dit de oplossing voor de chaos van de afgelopen tijd? Vanaf 14.45 uur staat Doron Sajet in de vertrekhal om live verslag te doen van de situatie. Volg de uitzending op ons televisiekanaal, Facebook of hieronder op de website/app.

NH Nieuws/Doron Sajet

Vanmiddag werd bekend dat de baas van Schiphol, Dick Benschop, is opgestapt. Kort daarna werd duidelijk dat de luchthaven nog verder snijdt in het aantal vluchten. Het tekort aan beveiligers loopt de komende tijd nog verder op en Schiphol zegt dat veiligheid in het geding komt als er niet meer maatregelen worden getroffen. Passagiers hebben al sinds het begin van de zomer te maken met extreem lange rijen, tekorten bij beveiligingspersoneel en chaos in het bagageproces.