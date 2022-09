Volop aandacht voor de stille krachten achter hospice Haarlem: "Goud waard"

De stille krachten van Hospice Haarlem en omstreken krijgen flink wat aandacht met een landelijke prijs en een fototentoonstelling. Terecht natuurlijk, want onder het mom van 'heb je naaste lief als jezelf', zorgen ze voor ongeneeslijk zieke en stervende mensen in Haarlem en omstreken.

Haarlemse vrijwilligers werken samen met (wijk)verpleegkundigen en (huis)artsen in het hospice aan de Zuiderhoutlaan of bij zieke mensen thuis in heel Zuid-Kennemerland.

De organisatie zit blijkbaar ook goed in elkaar want de jury van de VPTZ-prijs oordeelt dat 'het Haarlemse Hospice landelijk gezien haar vrijwilligers het beste waardeert, onder meer door goede (bij)scholing te bieden en het delen van verantwoordelijkheden met professionals. 'Daarbij is er altijd een luisterend oor en zijn er inspirerende bijeenkomsten voor de vrijwilligers.' Het hospice ontvangt 2.500 euro, te besteden aan de vrijwilligers, en een standbeeld.

In het zonnetje gezet

Vanaf deze week staan sommige medewerkers ook nog eens extra in het zonnetje gezet: tot en met 28 oktober is er een foto-expositie in de Burgerzaal van het Heemsteedse raadhuis met 21 kleurenfoto's. Ze zijn gemaakt door fotografen Tea van der Zee en Ron Moelijker van In the Picture. NH Nieuws maakte hier een reportage over: