Nieuwe slijtlaag op brugdek zorgt tijdens de Dam tot Damloop voor afgesloten N247

Hardloopliefhebbers die deze zondag meedoen aan de Dam tot Damloop en normaal over de N247 rijden kunnen het beste op tijd vertrekken, want de weg is afgesloten voor verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Broekermeerdijk en de Jaagweg. Het verkeer, zo ook het openbaar vervoer, wordt omgeleid via Purmerend( N244, A7 en N235).