Natuurlijk Noord-Holland: Den Helder barst van de natuur

"Het is een duinparelmoer vlinder!" Jan Boshamer blij, boswachter Jordi Frowijn blij. En we hebben al zoveel moois gezien in Het Refugium, een nat natuurgebied aan de rand van Den Helder dat wordt beheerd door Landschap Noord-Holland. Rietorchissen groeiden er bij de vleet en we zagen er welriekende nachtorchissen staan; oer-hollandse orchideeën. Maar we vingen ook een krab en bekeken een vleermuis van dichtbij.

Rietorchissen bij de vleet in het Helderse Refugium - NH Nieuws/Stephan Roest

Er wordt vaak smalend gedaan over Den Helder: net als IJmuiden is het een havenstad waarvan sommigen denken dat het een plek is waar je liever gaat dan komt. Maar voor beide gemeenten geldt: dat klopt niet als je van natuur houdt. Den Helder heeft zee, de Wadden, duinen en nog veel meer. In alle wijken leven, naast bijzondere mensen, ook bijzondere planten en dieren. Jan Boshamer is natuuronderzoeker, -kenner en -beschermer in de kop van Noord-Holland. Vanuit zijn woonplaats Julianadorp trekt Jan de natuur in. Overdag, maar ook 's nachts. Als het donker wordt heeft Jan vooral oog, of oor, voor zijn grote liefhebberij: vleermuizen. En die kun je overal tegenkomen.

Natuurlijk Noord-Holland in Den Helder - NH Nieuws / Stephan Roest

Net buiten de bebouwde kom van Den Helder wijst Jan naar een boom. Er hangt een soort buitenmodel sigarenkist aan op ongeveer vier meter hoogte. "Dat is een vleermuizenkast. De dieren overnachten in zo'n kast als ze op trek zijn bijvoorbeeld of als ze tijdens het jagen beschutting moeten zoeken." Vleermuizenkolonie Wie denkt dat vleermuizen voorbehouden zijn aan afgesloten natuurgebieden heeft het mis. "Ik woon al jaren in dit straatje in deze nieuwbouwwijk in Julianadorp", Jan wijst naar het dak van zijn buren. "Laatst kwam ik er achter dat ik al die tijd pal naast een vleermuizenkolonie woon." De vleermuizen vonden een klein kiertje tussen de dakpannen van zijn buurman. "Toen ik in het donker met een speciale vleermuisdetector voor mijn deur stond, bleken er tientallen vleermuizen om me heen te vliegen. Niemand die dat in de gaten had!" Fijn voor de buurt want vleermuizen eten 's nachts rondvliegende insecten.

Welriekende nachtorchis - NH Nieuws/Stephan Roest