Raad van State geeft gemeente gelijk: woning Frans Verpoorten geen woonbestemming

Frans Verpoorten mag in zijn woning in de Haarlemse Leidsebuurt blijven wonen, maar de benedenverdieping van het pand krijgt geen officiële woonbestemming. Dat is de uitspraak van de Raad van State. Verpoorten is enorm teleurgesteld en verbaasd over de uitspraak. "Het is jammer, zonde en niet terecht."

Verpoorten kan er niet bij dat dit de uiteindelijke beslissing is van de Raad van State. "De proceskosten worden vergoed, maar ik krijg geen woonbestemming en ik kan dus ook geen hypotheek aanvragen. Het belang van de gemeente gaat voor mijn belang, het is niet te geloven!" Verpoorten woont al vijftig jaar op de benedenverdieping van een pand in de Oranjestraat. Ooit was dit de timmerwerkplaats van zijn opa. Toen hij drie jaar geleden een hypotheek wilde afsluiten om ook wat leefgeld te hebben naast zijn AOW, wilde de bank daar niet mee instemmen omdat zijn woning een werkplaatsbestemming heeft. En de gemeente weigerde dit omzetten in een woonbestemming. NH Nieuws ging afgelopen zomer bij hem langs en maakte deze reportage. Tekst gaat door onder de video.

Frans Verpoorten heeft in 1970 samen met zijn opa een nieuwe vloer in de werkplaats gemaakt en daarna ingericht als woning - NH Nieuws