17-jarige verdachte van meerdere explosies zestig dagen langer vast

De 17-jarige verdachte in het onderzoek naar een reeks explosies in de stad blijft in elk geval zestig dagen langer in voorarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere explosies.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan AT5. De 17-jarige Amsterdammer werd op 30 augustus door de politie aangehouden in het onderzoek naar het grote aantal explosies in de stad in de maanden juli en augustus. De politie kwam hem op het spoor dankzij onderzoek van onder andere de twee speciale rechercheteams die zijn opgezet voor de reeks explosies en plofkraken.

De politie hield 26 augustus ook al een 15-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar de explosies. Vorige week besloot de raadkamer dat hij in ieder geval nog dertig dagen langer vast blijft zitten. De politie liet eerder weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Van welke explosies de twee minderjarigen worden verdacht wil het OM in kader van het onderzoek niet zeggen. Een woordvoerder van het OM laat weten dat het gaat om meerdere explosies, maar niet om de hele reeks. Ook over de toedracht van de ontploffingen of een motief geeft het OM nog geen informatie.

Sluiting horeca

In de afgelopen twee maanden werden er meerdere plofkraken gepleegd en gingen er onder meer twee explosieven af op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City en één voor de deur van The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Oost. Burgemeester Halsema besloot om de twee horecagelegenheden te sluiten voor zes maanden.

The Harbour Club spande een kort geding aan tegen de sluiting en de gemeente, maar de voorzieningenrechter besloot dat de sluiting door de burgemeester terecht was.