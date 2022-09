Hoorn heeft maar liefst zes wethouders: een versplinterd college of bittere noodzaak?

In de Noord-Hollandse gemeenten zijn er sinds de verkiezingen heel wat wethouders bijgekomen. Ook Hoorn ging van vijf naar zes wethouders. Volgens deskundigen zijn gemeenten duurder uit en worden ze minder goed bestuurbaar. Of is het bittere noodzaak? "Je hebt elkaar nodig."

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is het college in Hoorn een partij rijker, die ook een eigen wethouder levert. Dat is duur, de gemeente is zeker 150.000 euro extra per jaar aan wethouderssalarissen kwijt. Ook geeft dat volgens oud-wethouder Michiel van der Eng nog een ander probleem: versplintering waardoor besturen moeilijker wordt.

Van der Eng traint bij het Periklesinstituut zowel raadsleden als wethouders. De uitbreiding van wethouders afgelopen jaar vindt hij jammer. "Je ziet dat de eerste reflex van partijen is om de uitslag te verzilveren met een wethouderspost en een stem aan tafel. Terwijl je meer naar de competenties van een wethouder zou moeten kijken."

Meer verantwoordelijkheden

Hoe kijken de Hoornse coalitiepartijen hiernaar? Waarom zes wethouders? De fractievoorzitters voeren toenemende verantwoordelijkheden, werkdruk en meer opgelegde taken aan als redenen, zo blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws.

Zo zegt Niek Heijne (D66) dat 'Den Haag' steeds meer taken aan de gemeenten overlaat. "Deze decentralisatie zorgt voor een enorme werkdruk onder wethouders en ambtenaren. Er zijn simpelweg meer handjes nodig, omdat er meer werk te verzetten is." Roy Drommel van GroenLinks sluit zich hier bij aan. "Dan is uitbreiding met een wethouder een logische keuze."

Extra wethouder

"Ook kent het Hoornse coalitieakkoord veel ambities", vult Rob Droste (VVD) aan, doelend op de achttien benoemde prioriteiten waar ze de komende jaren extra mee aan de slag willen. "Om al die ambities om te zetten in beleid is het belangrijk om goed sturing te geven aan de ambtelijke organisatie. Een extra wethouder maakt dat gemakkelijker."

Toen het college aan het einde van de vorige collegeperiode terugblikte, concludeerde ze dat sommige wethouders het eigenlijk veel te druk hadden. Droste: "Het is belangrijk dat de werkdruk niet te hoog is en wethouders ook in contact blijven staan met de samenleving. De groei van het aantal wethouders past ook in de trend dat Rutte IV ook meer bewindspersonen kent dan Rutte III."

Heijne wijst naar de historie van de collegevorming: "Het is in Hoorn gebruikelijk en nooit anders geweest dat elke coalitiepartij een wethouder levert. Een coalitie van minder dan zes partijen bleek na de verkiezingsuitslag geen haalbare kaart."