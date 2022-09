Bjorn strijdt tegen helmplicht voor snorfiets: "Is absoluut niet nodig"

Bjorns snorfiets, een Citta, ziet er piekfijn uit. Perfect onderhouden en strak in de lak. "Ik rijd er alleen op als het mooi weer is. Ik wil niet dat ie nat wordt," zegt Bjorn die ook nog een motor in de schuur heeft staan. "Daar rijd ik nauwelijks op. Ik vind het veel leuker om lekker rustig met mijn snorfiets te toeren, ergens af te stappen en rond te lopen." En dat "aangename tuffen" doe je volgens hem niet met een helm op.

De snorfiets heeft volgens Bjorn ook juist zijn populariteit te danken aan het feit dat je geen helm hoeft te dragen. Toen in de jaren 70 de helm voor de bromfiets verplicht werd, werd de snorfiets een grote hit. Want die gaat maar 25 kilometer per uur.

"En dat is een ook prima snelheid waarmee je al het andere verkeer om je heen in de gaten kunt houden", zegt Bjorn, "het is hartstikke veilig". Dat laatste wordt dus niet door iedereen zo gezien. Want met de invoering van de helmplicht voor de snorfiets denkt de overheid en ook Veilig Verkeer Nederland dat het veiliger wordt.

Op de rijbaan

De reden dat de helmplicht komt is volgens Veilig Verkeer Nederland doordat fietspaden te druk zijn en in een aantal gemeentes, zoals Amsterdam en Utrecht, de snorfietsers op de rijbaan moeten. Dit kunnen gemeentes zelf beslissen. Veilig Verkeer Nederland verwacht dat meer zullen volgen. En zo tussen de auto's vindt de organisatie een helm een logische verplichting.

Wat Bjorn enorm irriteert is dat er niets wordt gezegd over de elektrische fietsen. "Die rijden meestal een stuk harder ik ook al mogen ze maar 25. Die zijn ook vaak opgevoerd net als snorfiets. Het probleem is dus niet die helm maar de snelheid. En dat moet je aanpakken." Hij zou dan ook voor een maximumsnelheid en snelheidscontroles op het fietspad zijn.

Petitie

De strijd tegen de invoering van helm voor de snorfiets voert Bjorn niet alleen. Inmiddels is een landelijke petitie al meer 30.000 keer ondertekend. "Ik hoop dat we de helm kunnen tegenhouden. Want een ding is zeker: ik ga nooit van mijn leven een helm dragen als ik rijd."