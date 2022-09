Vervuild water na brand in Heemstede: "Schoonmaken, anders een ramp"

Marion Roelofs stond vanochtend raar te kijken toen er plots een dikke laag zwarte smurrie door een slootje bij haar woning in Heemstede dreef. Volgens Marion komt de vervuiling van het blussen van de brand die afgelopen maandag woedde in Heemstede en stinkt het goedje flink: "Als je er met je hand doorheen gaat, is het zwart."

Tientallen meters drijft de zwarte smurrie door het Heemsteedse water aan de achterkant van het huis van Roelofs, in de buurt van De Linge aan de rand van het dorp. Het water komt uiteindelijk uit in de Leidsevaart, maar de smurrie is nog niet zo ver gekomen.

"Het is een vieze witte drab en het stinkt naar roet", zegt ze tegen NH Nieuws. Die geur is voor Roelofs een belangrijk bewijs dat de vuiligheid te maken heeft met de brand. "De geur, maar ook het materiaal en het feit dat het er sinds maandag in drijft; één en één is twee."