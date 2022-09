Deze oud-medewerkers van de Deen moesten na sluiting van de supermarkt 'ontdenen'

Het is een jaar geleden dat Deen zijn eerste winkels sloot, nadat het bedrijf was verkocht aan drie andere supermarktketens. Maar wat is er na een jaar nog over van de herinneringen aan dit West-Friese bedrijf? NH Nieuws kijkt deze week elke dag terug naar de verdwenen supermarkt. Vandaag met drie oud-werknemers.

Sinds juni is hij aan de slag bij een Friese supermarktketen. "Dan zit de Deen nog wel in je. Als ik dan wat vertelde bij mijn nieuwe baan dan zei ik in mijn enthousiasme wel eens: 'Ik vind het erg leuk om bij Deen te werken.'"

Als oud-directeur is Van Eck blij dat het meeste personeel goed is achtergelaten."Natuurlijk hebben sommige mensen inmiddels een andere baan. Maar we horen ook dat oud-werknemers blij zijn bij de nieuwe supermarktketen." Van Eck heeft het idee dat iedereen uiteindelijk ergens zijn plekje heeft gevonden. "En dat was voor de familie Deen alswel de leiding erg belangrijk. Daar hebben we hard voor gewerkt."

Ze wordt nog vaak aan haar oude werkgever herinnert: "We kregen van de week nieuwe handel binnen en daar stond nog op: Deen distributiecentrum. Ook gebruiken we nog karren van de Deen. Dus die komen steeds nog voorbij."

Marianna Groen werkte 27 jaar voor Deen. Eerst op de bloemenafdeling, daarna in het distributiecentrum. Ook zij moest behoorlijk 'ontdenen' nadat het distributiecentrum werd overgenomen door Albert Heijn. "Bij Deen ging toch alles wat anders. Dus dat was wennen."

"Als het even niet goed ging, dan gingen ze altijd het gesprek met je aan: om te kijken waar het probleem zat en of ze konden helpen."

Marianna vertelt dat het bedrijf, maar ook de eigenaar van Deen door het vuur ging voor zijn personeel. "Ik ben acht jaar terug gescheiden en toen heb ik een huis kunnen huren via de Deen. De handtekening van meneer Deen staat nog altijd op het huurcontract." Dat is niet alles: "Als het even niet goed ging, hadden ze altijd tijd boor een praatje: om te kijken waar het probleem zat en of ze konden helpen. Dat is me bijgebleven."

Familiegevoel

Ook Pien Fluiter uit Grootebroek herkent dit gevoel. Ze heeft twee jaar bij de Deen in Enkhuizen gewerkt. "Deen was heel erg een familie. Het bedrijf was altijd bezig met het personeel. Het ging niet alleen om de omzet of de klant, maar ook of een werknemer het naar de zin had."