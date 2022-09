QR-stickers voor drugs op de Wallen worden verwijderd

De stickers met QR-codes die doorverwijzen naar een site waar drugs kunnen worden besteld en die op verschillende plekken op de Wallen hangen, worden op dit moment zoveel mogelijk verwijderd. Dat zei burgemeester Halsema vanmiddag in de gemeenteraad.

Eind vorige week meldden AT5 en Het Parool dat er in de omgeving van de Oudezijds Achterburgwal stickers te vinden zijn waarop kleine QR-codes staan. De sticker leidt je naar een Telegram-groep waar onder meer paddo's kunnen worden besteld.

"Ik kan voorstellen dat het onrust geeft als er zo openlijk reclame wordt gemaakt voor drugs", zei burgemeester Halsema vanmiddag na vragen van Claire Martens van de VVD. Dat er drugs verhandeld worden via Telegram-groepen is volgens Halsema niets nieuws, wel dat er zo openlijk reclame voor wordt gemaakt.

Er loopt een politie-onderzoek naar de stickers, waarbij de burgemeester opmerkte dat er mogelijk ook sprake kan zijn van oplichting, omdat er gevraagd wordt om te betalen in bitcoins. In de tussentijd worden de stickers zo veel mogelijk verwijderd door agenten en hosts. "En", waarschuwde de burgemeester tot slot, "ik zou zeker niet ingaan op het kopen van drugs via stickers."