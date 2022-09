Amsterdam NL V Carlo wordt gek van trams op Amsterdamse Zeilbrug: "Alsof er een harde storm aankomt"

Carlo Liefting woont op vier hoog aan de Sloterkade in Amsterdam. Hij kijkt vanaf zijn dakterras uit op de Zeilbrug, tussen de Amstelveenseweg en het Hoofddorpplein in. Met het uitzicht is niets mis, met het geluid wel. Want elke keer als er een tram over de brug rijdt, klinkt het alsof de hemel openbreekt.

Vier doffe, donkere klappen, elke keer als tram 2 de Zeilbrug oversteekt. De hele dag door, vanaf zes uur 's ochtends tot een uur of één in de nacht. Carlos wordt er knettergek van. "Het is net of er een hele harde storm aankomt. Thunder, zoiets." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Carlo kijkt vanaf zijn dakterras op vier hoog uit op de Zeilbrug. Het geluid van de trams is niet alleen op het terras, maar ook binnen goed te horen. "Wij slapen aan de voorkant van de woning. De trams gaan om 06.00 uur rijden. Dan is het overal nog stil en rustig en dus komt het geluid extra goed binnen. En het is veel hè? Er rijden veel trams overheen. Tot een uur of 01.00 uur is het een doorlopend geroffel."

Geluidsmetingen Er zijn meer bewoners die geluidsoverlast ervaren. Na verschillende klachten heeft de gemeente twee keer een geluidsmeting laten doen. Uit de rapporten blijkt dat er inderdaad sprake is van overlast. Het zou liggen aan de constructie van de stalen brug. Een van de conclusies van ingenieursbureau M+P is dat 'de Zeilbrug door de trams sterk in trilling wordt gebracht. Dit leidt tot goed waarneembare laagfrequentie geluidsniveaus'. Holle constructie Carlo: "En ik heb begrepen dat vanaf het Hoofddorpplein - de brug op naar de Zeilstraat toe - de straathoogte niet gelijk is aan de brughoogte. De brug is aan de onderkant niet geïsoleerd, de constructie van de brug is hol. En dat geeft bij ieder wiel dat er overheen gaat een knal. Dat is gewoon heel vervelend."

Carlo heeft ook GVB aangeschreven, maar het vervoersbedrijf zegt niet veel te kunnen doen. Wel is er op de brug een maximumsnelheid voor trams ingesteld, maar het effect is minimaal. Al twee jaar is Carlo met de gemeente in de weer om tot een oplossing te komen. "Die brug is hol dus ik heb wat tips gegeven aan de gemeente, maar ik ben natuurlijk geen expert: Vul die brug op aan de binnenkant. Of zorg dat de brug goed wordt onderstut met rubber. Daar is verder nog geen feedback opgekomen."

Volgend jaar krijgt de Zeilbrug een onderhoudsbeurt. Maar Carlo gelooft niet dat de problemen daarmee worden opgelost. Hij is het wachten zat en heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt. In het ergste geval stapt Carlo naar de rechter. "Uiteindelijk, als de gemeente niet gaat schakelen, en er ligt wel een mooi onderzoek met goede oplossingen, dan zal ik niet schromen om naar de rechter te gaan."