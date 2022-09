Wethouder Moorman 'voorziet ramp' door sterk gestegen energierekeningen

Wethouder armoedebestrijding Marjolein Moorman (PvdA) maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de sterk gestegen energierekeningen voor Amsterdammers die dat niet kunnen betalen. In de gemeenteraad zei ze vanmiddag te vrezen 'voor een ramp' als de sombere scenario's van de energiebedrijven werkelijkheid worden.

Dinsdagavond maakten verschillende energiebedrijven de ernst van de situatie duidelijk tijdens een expertmeeting over energiearmoede. Zo vertelde Resi Becker, de CEO van Essent, dat zeker 25 procent van hun klanten moet vrezen voor een eindafrekening van 1000 euro vanwege de hoge energie- en gasprijzen.

"Laat ik het niet kleiner maken", zei armoedewethouder Moorman na vragen hierover van DENK-raadslid Khan. "Ik en mijn collega's van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red. ) voorzien een ramp. We doen er als college alles aan om dat te voorkomen, waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk, en niet bij de wethouder."

Khan vroeg de wethouder of voorkomen kan worden dat Amsterdammers deze winter afgesloten worden van hun energievoorzieningen. Dat kon de wethouder niet garanderen, maar ze zei wel alles in het werk te stellen om dat te voorkomen. "Er vinden nu gesprekken plaats met de netwerkbeheerder", aldus Moorman. "We willen zicht hebben bij hoeveel huishoudens het gebeurt, daar hebben we nog te weinig zicht op." Ze wil dat op het moment dat een Amsterdammer dreigt te worden afgesloten, er een signaal gaat richting de gemeente zodat er actie kan worden ondernomen.

Energietoeslag

De wethouder zei verder dat er door de gemeente Amsterdam inmiddels 75.000 energietoeslagen zijn verstrekt. Daarmee is volgens haar meer dan 90 procent van de minima bereikt. Ze voegde eraan toe dat voor de laatste 500 euro die aan het eind van het jaar wordt toegekend, de vermogenstoets zal vervallen. Eerder deze maand ontstond er kritiek omdat Amsterdam strenger zou zijn met het verstrekken van de energietoeslag dan andere gemeenten omdat Amsterdammers met meer dan 6295 spaargeld op de bank er niet voor in aanmerking kwamen. Maar die eis komt dus te vervallen, aldus Moorman.