Het luxe kattenpension van Els blijft na de vakantie volgeboekt: "Katten uit heel Nederland"

Dankzij de coronaperiode loopt het kattenpension van Els Driesprong uit Middenmeer beter dan ooit. Door de rust van destijds kwam ze erachter dat katten toch wel andere behoeftes hebben dan gedacht. Ze paste haar formule aan: in plaats van groepen katten gezamenlijk op te vangen, krijgt nu elke pluizenbol zijn of haar eigen verblijf.

Het is voor veel mensen een echte droom: een baan waarbij je de hele dag katten mag knuffelen en verzorgen. Voor Els Driesprong is die droom al 27 jaar werkelijkheid en ze geniet er nog steeds elke dag van. Voordat Els haar pension begon, werkte ze al als dierenartsassistent en in een dierenasiel.

Met al die jaren ervaring kan Els door het gedrag van de katten die komen logeren steeds makkelijker inschatten welke behoeftes zij hebben. En de grootste behoefte werd duidelijk toen ons land middenin de coronacrisis zat en Els amper nog viervoeters hoefde op te vangen: "Die katten vonden het veel fijner zonder vreemde katten", legt ze uit.

En dat bracht Els op een idee. Ze werkte al 26 jaar met twee grote groepsruimten, waar katten uit verschillende huishoudens gewoon samenleefden, maar dat was misschien toch niet ideaal voor het welzijn van het beestje. Daarom onderging haar pension een flinke transformatie en werden er aparte kamers gebouwd.

Gedrag

Sinds de nieuwe indeling ziet Els al meteen verschil in het gedrag van haar logees. "Vaak kozen katten een plekje ergens hoog in het verblijf en daar zag je ze bijna niet vandaan komen", legt ze uit, "En nu zie je ze lekker spelen, komen ze naar me toe om geaaid te worden. Het hele gedrag verandert."

In onderstaande video zie je dat vreemde katten niet meer met elkaar samenleven, maar er allemaal aparte kamers in het kattenpension zijn (tekst gaat door onder de video).